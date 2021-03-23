Türkiye ile İtalya arasında kritik son dakika teması! Başkan Recep Tayyip Erdoğan: AB'ye tam üyelik Türkiye'nin stratejik hedefi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İtalya Başbakanı ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.Erdoğan, görüşmede İtalya Başbakanlığına seçilmesi dolayısıyla Draghi'ye tebriklerini iletti. Başkan Erdoğan AB'ye tam üyeliğin Türkiye'nin stratejik hedefi olduğunu da vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ADIMLAR ELE ALINDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İtalya Başbakanlığına seçilmesi dolayısıyla Mario Draghi'ye tebriklerini iletti.
ORTAK COĞRAFYADA İSTİKRAR
İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesinin, ortak coğrafyanın istikrar ve refahına katkı sağlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ni salgın şartlarının elverdiği en yakın zamanda gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.
TİCARET HACMİ HEDEFİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefine bağlı olduklarını, bu maksatla özellikle savunma sanayiinde yakaladıkları ivmeyi sürdürmek istediklerini dile getirdi.
"AB'YE TAM ÜYELİK STRATEJİK HEDEFİMİZ"
AB'ye tam üyeliğin Türkiye'nin stratejik hedefi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın Türkiye'ye güçlü desteğini sürdüreceğine inandığını ifade etti.
İTALYA VE TÜRKİYE YALNIZ BIRAKILDI
İtalya ve Türkiye'nin göç krizinde maalesef yalnız bırakıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacılar konusunda adil sorumluluk ve yük paylaşımına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
18 MART MUTABAKATI GÜNCELLENMELİ
Başkan Erdoğan, beşinci yılını dolduran 18 Mart Mutabakatı'nın da bu kapsamda güncellenmesi gerektiğini, bunun Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulmaya çalışılan olumlu gündemin temelini teşkil ettiğini belirterek, bu çalışmanın vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması dahil bütüncül bir yaklaşımla yapılmasının zaruri olduğuna işaret etti.
İŞ BİRLİĞİNDEN YANAYIZ
Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrar ve iş birliğinden yana olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs'ta egemen eşit iki devlet arasında iş birliği ilişkisi tesis edilmesini desteklediklerini söyledi.