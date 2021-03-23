18 MART MUTABAKATI GÜNCELLENMELİ

Başkan Erdoğan, beşinci yılını dolduran 18 Mart Mutabakatı'nın da bu kapsamda güncellenmesi gerektiğini, bunun Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulmaya çalışılan olumlu gündemin temelini teşkil ettiğini belirterek, bu çalışmanın vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması dahil bütüncül bir yaklaşımla yapılmasının zaruri olduğuna işaret etti.