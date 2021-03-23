22 ilde yeni kısıtlamalar gündemde! Kritik tarih Ramazan ayı

Çift maske önemli bir tedbir: Restoran ve kafelerde geçirdiğimiz süreyi kısa tutalım ve kalabalık mekânlarda çift maske takalım" değerlendirmesini yaptı.

Toplam test sayısı 36 milyon 556 bin 589'a, vaka sayısı 3 milyon 35 bin 338'e, vefat sayısı da 30 bin 178'e ulaştı.