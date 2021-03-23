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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik toplantı! Vaka artışı yaşanan iller...

Bakanı , geçtiğimiz hafta en fazla vaka artışı yaşanan il yöneticileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Koca söz konusu toplantının görsellerini paylaştığı gönderisine ''Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz.'' ifadelerini ekledi.

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Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik toplantı! Vaka artışı yaşanan iller...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta en çok vaka artışının yaşandığı yüksek riskli illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Koca, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka artışı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz." notunu paylaştı.

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