Türkiye'ye Sibirya soğukları ve kar geliyor! Hangi illere kar yağacak? Meteoroloji'den kar ve sel uyarısı

Türkiye'ye Sibirya soğuklar�� ve kar geliyor! Hangi illere kar yağacak? Meteoroloji'den kar ve sel uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, karla karışık yağmurlar ile hava sıcaklıklarının düşeceği konusunda önemli uyarılarda bulundu. 15 derecelik hava sıcaklığı düşüşü ile Türkiye'nin Sibirya soğukları etkisi altında kalacağı belirtilirken, kar yağışlarının da şiddetleneceği açıklandı. Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından hangi illere kar yağacağı merak konusu oldu.
Hava sıcaklıklarının düşeceğini açıklayan AKOM, kar yağışlarının yeniden Türkiye'yi etkisi altına alacağını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan uyarılarda, hava sıcaklığının 15 derecek kadar düşeceği belirtildi. Peki hangi illere kar yağacak?
SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR
Afet Koordinasyon Merkezi hava sıcaklıklarının Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği açıkladı. Yapılan duyuruda, karla karışık yağmur yağışlarının yaşanacağı da belirtildi.
AKOM verilerine göre, İstanbul'da Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada bugün 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, Çarşamba günü akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği ve kent genelinde karla karışık yağmur ile kar yağışı geçişleri yaşanabileceği aktarıldı.
SICAKLIK KIŞ DEĞERLERİNE KADAR GERİLEYECEK
AKOM'dan yapılan bilgilendirilmede, "Pazartesi (bugün) il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 15 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Salı (Yarın) günü rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40-60km/s) ile birlikte sıcaklıkların 4-8 derece aralığına gerileyeceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Çarşamba gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren (22:00) Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar, 1 dereceler civarına gerileyecek. Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonu itibari ile sıcaklıkların tekrardan bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
METEOROLOJİ VERİLERİ AÇIKLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü salı gününün de yağmurlu ve soğuk geçeceğini duyurdu. Marmara'dan Doğu Karadeniz'e kadar Türkiye'nin kuzeyinde yağmurlar etkili olacak.
KAR İSTANBUL'A DÖNÜYOR
Sibirya soğukları Çarşamba günü tamamen etkisi gösterecek. Çarşamba günü yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı ve yağmurlar etkili olacak.
Çarşamba günü İstanbul'da başlayacak karlar karışık yağmur Perşembe günü de etkisini gösterecek.
Haftanın son iş gününde birçok ilde kar ve yağmurlar yerini bulutlu havaya bırakacak.
23 İL İÇİN TURUNCU KOD UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerine göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Yağışların Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Yetkililer, olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji'nin uyarı haritası; Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Giresun, Isparta, Kütahya, Niğde, Rize, Uşak, Bayburt, Bilecik, Çanakkale, Eskişehir, Gümüşhane, Konya, Manisa, Nevşehir, Trabzon, Aksaray ve Karaman için turuncu kodlu uyarı verildi.