Türkiye'ye Sibirya soğukları ve kar geliyor! Hangi illere kar yağacak? Meteoroloji'den kar ve sel uyarısı

SICAKLIK KIŞ DEĞERLERİNE KADAR GERİLEYECEK

AKOM'dan yapılan bilgilendirilmede, "Pazartesi (bugün) il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 15 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Salı (Yarın) günü rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (40-60km/s) ile birlikte sıcaklıkların 4-8 derece aralığına gerileyeceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Çarşamba gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren (22:00) Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar, 1 dereceler civarına gerileyecek. Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Cuma sabah saatlerine kadar etkili olmaya devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta sonu itibari ile sıcaklıkların tekrardan bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.