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FETÖ’nün iş dünyası yapılanması davasında mütalaa verildi: 19 sanığa örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapis talebi

FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON’un başkanı ’in de aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada celse arasında mütalaa verildi. Mütalaada, firari sanık Rızanur Meral’in eşi ’in de aralarında bulunduğu 19 sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

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Giriş Tarihi: 22.03.2021
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FETÖ’nün iş dünyası yapılanması davasında mütalaa verildi: 19 sanığa örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapis talebi

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON başkanı Rızanur Meral'in de arlarında bulunduğu 35 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada bazı sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

19 SANIĞA 15 YIL HAPİS TALEBİ
Duruşmada, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasını celse arasında dava dosyasına sunduğu kaydedildi. Mütalaada, firari sanıklar Fetullah Gülen, Mehmet Gökdeniz, Mustafa Muhammet Günay ve Rıza Nur Meral'in dosyasının ayrılması talep edildi. Savcılık mütalaasında, sanıklar Ahmet Tuzlu, Ahmet Şener Gülenç, Arzu Üre, Aylin Kılınç Aydın, Çetin Tekdemir, Ertuğrul Yılmaz, Fuat Yılmaz, Harun Akca, İlhan Karagöz, İnci Konuk, Kezban Uyar, Mehmet Seydi Şentürk, Murat Atakan Kayalar, Nalan Erpolat, Nihat Kurt, Oğuz Kaan Gündüz, Salih Zeki Azak, Selahattin Keleş ve Zeynep Meral'in 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

BİR SANIK HAKKINDA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI TALEP EDİLDİ
Sanık Yüksel Nalbant'ın cezasında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını isteyen savcılık, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıl 9 aydan, 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcılık mütalaasında sanıklar Ali İhsan Özay, Emrullah Emre Topal, Köksal Turna, Özlem Rukiye Kartal Üçüncü, Ruhi Gürer, Rüstem Karaoğlan, Selahattin Altuntaş, Semih Sadır, Süleyman Düzgün, Süleyman Muzaffer Bicak ve Şahin Erçin'in 'FETÖ Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Duruşma, sanıkların mütalaaya karşı savunmalarının alınması ile devam ediyor.

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