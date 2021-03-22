Adana'daki kaçakçılık operasyonunda 4 gözaltı
Gümrük kaçakçılığına karşı Adana'da düzenlenen operasyonunda 4 kişi yakalandı. Emniyet ekiplerinin baskınında 4 milyon 950 bin makaron ve 150 bin cerrahi eldiven ele geçirildi.
GÜNDEM DHA
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Adana'da polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 4 milyon 950 bin makaron ve 150 bin cerrahi eldiven ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 4 milyon 950 bin makaron ve 150 bin cerrahi eldiven ele geçirildi. Polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.