Son dakika: HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında soruşturma başlatıldı!
Son dakika haberi...Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Nevruz kutlaması sırasında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında Nevruz kutlaması sırasında yaptığı konuşması nedeniyle soruşturma başlattı.
"ÖRGÜT PROPAGANDASI"
Sancar hakkında, "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi. HDP öncülüğünde dün gerçekleştirilen etkinlikte terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı, örgütü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posterinin açıldığı tespit edildi.
Başsavcılık, bu kapsamda etkinlikle ilgili soruşturma başlattı. Etkinlikte yasa dışı eylemlerde bulundukları tespit edilen 81 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden gözaltına alınan 13'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlenmiş, etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve bazı HDP'li milletvekilleri katılmıştı.
Alanda zaman zaman terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açılmıştı.
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