Eren- 7 Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi
Tunceli kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen 'Eren- 7 Mercan Munzur' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
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Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan 1062 personelin katıldığı "Eren- 7 Mercan Munzur" operasyonu sürüyor.
Operasyonun yürütüldüğü bölgede, güvenlik güçlerince yapılan aramada-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi.
Sığınaklarda yapılan aramada çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.