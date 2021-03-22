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Eren- 7 Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi

kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen '' operasyonunda, teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Eren- 7 Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan 1062 personelin katıldığı "Eren- 7 Mercan Munzur" operasyonu sürüyor.

Operasyonun yürütüldüğü bölgede, güvenlik güçlerince yapılan aramada-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi.



Sığınaklarda yapılan aramada çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin kullandığı 2 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

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