Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yerli Gatling'i inceledi! İlk kez görüntülenen yerli Gatling mest etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Ankara Elmadağ'daki Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'nin de hazır bulunduğu ziyarette Bakan Akar ilk olarak MKEK tarafından üretilen silah ve mühimmatın yer aldığı sergiyi gezdi.