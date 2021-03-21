Son dakika: Hatay'da yakalanan iki teröriste yardım etmişti! CHP'li çıktı

"Federasyonumuzun adını hiç kimse kirletemez. Kendisini vatansever, milliyetçi olarak tanıtan bu teröristin kamufle olmak için federasyonumuzun adını kullanmasına asla müsaade etmeyiz.Bu haine Federasyonumuzun rozetini takmıştık ancak güvenlik soruşturması tamamlanmadığı için resmi üyeliğini gerçekleştirmemiştik."

Mehmet K.'nın gözaltında olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.