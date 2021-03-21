21 Mart 2021, Pazar
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Son dakika: Hatay'da yakalanan iki teröriste yardım etmişti! CHP'li çıktı

Son dakika haberine göre... 'ın ilçesinde, 2 gün önce İlçe jandarma Komutanlığı ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından çiftlik evine yapılan operasyonda 1’i yaralı olarak yakalanan 2 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen Mehmet K.'nın Kırıkhan ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte Mehmet K'nın partiden ihraç edildiği öğrenildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 21.03.2021
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Son dakika: Hatay'da yakalanan iki teröriste yardım etmişti! CHP'li çıktı

Son dakika haberleri: ilçesine bağlı Kaletepe Mahallesi'nde 18 Mart Perşembe günü jandarma ve Polis Özel Harekat ekiplerince düzenlenen operasyonda 1'i yaralı 2 terörist yakalandı. Ayrıca, operasyonda yakalanan Mehmet K.'nın 2 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ileri sürüldü.

CHP KIRIKHAN ÜYESİ ÇIKTI

Gözaltına alınan Mehmet K.'nın, Kırıkhan ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi olduğu ve aynı zamanda Vatanını Sevenler Federasyonunun rozetini takıp Kırıkhan ilçe Temsilciliği yaptığı ileri sürüldü.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte CHP yönetim kurulu tarafından yapılan toplantı sonrası Mehmet K.'nın partiden ihraç edildiği öğrenildi. Ayrıca, Hatay Vatanını Sevenler Federasyonu il başkanı, teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen Mehmet K.'nın Derneğe üyeliği ile ilgili yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Federasyonumuzun adını hiç kimse kirletemez. Kendisini vatansever, milliyetçi olarak tanıtan bu teröristin kamufle olmak için federasyonumuzun adını kullanmasına asla müsaade etmeyiz.Bu haine Federasyonumuzun rozetini takmıştık ancak güvenlik soruşturması tamamlanmadığı için resmi üyeliğini gerçekleştirmemiştik."

Mehmet K.'nın gözaltında olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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