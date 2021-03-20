Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan "İstanbul Sözleşmesi" yorumu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını değerlendirdi. "Kadına karşı şiddetle mücadeleyi, terörle mücadele kadar önemsiyoruz" diyen Bakan Mustafa Varank, "İşlerliği olmayan sözleşmeler yerine çok daha sert, bağlayıcı ve uygulanabilir önlemlerle bu sorunun üstesinden geleceğiz" mesajını verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını değerlendirdi.
Varank, "Profil resimlerine konulan halkalarla, ideolojik ve sapkın yaklaşımlarla bu sorun çözülemez. İşlerliği olmayan sözleşmeler yerine çok daha sert, bağlayıcı ve uygulanabilir önlemlerle bu sorunun üstesinden geleceğiz" dedi.
Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından şunları söyledi:
"Kadına karşı şiddetle mücadeleyi, terörle mücadele kadar önemsiyoruz. Toplumun özümsemediği, gerilim oluşturan soyut ve ithal metinler, kadına karşı şiddetle mücadelenin aracı olamaz. Profil resimlerine konulan halkalarla, ideolojik ve sapkın yaklaşımlarla bu sorun çözülemez."
"Türkiye, kadim değerleri çerçevesinde evrensel normları belirleyebilecek, öncü uygulamaları hayata geçirebilecek birikime sahiptir. İşlerliği olmayan sözleşmeler yerine çok daha sert, bağlayıcı ve uygulanabilir önlemlerle bu sorunun üstesinden geleceğiz."
TÜRKİYE'NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN AYRILDIĞINA DAİR KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."
(MUHAMMED UZUN / SABAH)