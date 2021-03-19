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Son dakika: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına operasyon: 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberine göre , FETÖ’nün yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Son dakika: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına operasyon: 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, örgütün mahrem sorumlularıyla büfe, bakkal, market gibi yerlerdeki sabit hatlar üzerinden iletişim kurduğu tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği ifade edildi.

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