"ORAYA DUA ETMEK İÇİN GELDİM"

Bugün de ziyaret için şehitlikte olduğunu ifade eden Mustafa İlker Yılmaz, "Törenler yapıldı sonrasında her yıl olduğu gibi şehitlerimizin kabirlerine geçip çiçek bırakılacaktı, dualarla beraber. Ben de oraya geldim dua etmek için, sayın başkanın da orada olduğunu gördüm. Son yaşanan olaylarla alakalı da; bu hatıra ormanı açılışında HDP eş genel başkanıylaydı. Ve bununla alakalı sayın bakanımızın da daha önce, Gara Operasyonu'yla ilgili 'Pervin Buldan da konuyu biliyordu' demişti. Bunun üzerinden de çok uzun bir süre geçmedi. Bu da sıcağı sıcağına bir tepki gösterdim. Doğal bir tepkiydi, gazi yakınıyım farklı bir tepki göstermem de beklenemezdi diye tahmin ediyorum. Ben olayın videosunu kendim izlememiştim, gazi yakını arkadaşlarım var onlar bana gönderdi. Arkamdan Sayın Başkan 'şov yapıyorsun, gazi yakını öyle olmaz' demiş. Ben bunu anlayamadım, ben burada spontane, olağan gelişti olay. Ben her yıl buraya geliyorum, organizasyonlara babamın gazi olması nedeniyle. O açıdan bana söz hakkı oldu" dedi.