Son dakika: Adana'ya yapılacak elektrik dağıtım şebekesi yatırım planı hakkında flaş açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "2021-2025 dönemi içerisinde Adana'mızda yaklaşık 1 milyar 425 milyon liralık elektrik dağıtım şebekesi yatırımı planlandı. Bu bir önceki 5 yıllık dönemle kıyasladığımızda, ki o zaman 1 milyar 97 milyon liralık yatırım yapılmıştı, neredeyse yüzde 40-50 civarında bir artışı reel anlamda ifade ediyor. Bu yapılacak yatırımın da önemli bir kısmını kırsal mahallelere ayırdık." ifadelerine yer verdi.

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