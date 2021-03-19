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Son dakika: Adana'ya yapılacak elektrik dağıtım şebekesi yatırım planı hakkında flaş açıklama

Son dakika haberleri... 'ya yapılacak hakkında açıklama yapan , "2021-2025 dönemi içerisinde Adana'mızda yaklaşık 1 milyar 425 milyon liralık elektrik dağıtım şebekesi yatırımı planlandı. " ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Son dakika: Adana'ya yapılacak elektrik dağıtım şebekesi yatırım planı hakkında flaş açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "2021-2025 dönemi içerisinde Adana'mızda yaklaşık 1 milyar 425 milyon liralık elektrik dağıtım şebekesi yatırımı planlandı. Bu bir önceki 5 yıllık dönemle kıyasladığımızda, ki o zaman 1 milyar 97 milyon liralık yatırım yapılmıştı, neredeyse yüzde 40-50 civarında bir artışı reel anlamda ifade ediyor. Bu yapılacak yatırımın da önemli bir kısmını kırsal mahallelere ayırdık." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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