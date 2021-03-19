Son dakika: Adana'ya yapılacak elektrik dağıtım şebekesi yatırım planı hakkında flaş açıklama
Son dakika haberleri... Adana'ya yapılacak elektrik dağıtım şebekesi yatırım planı hakkında açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2021-2025 dönemi içerisinde Adana'mızda yaklaşık 1 milyar 425 milyon liralık elektrik dağıtım şebekesi yatırımı planlandı. " ifadelerine yer verdi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, "2021-2025 dönemi içerisinde Adana'mızda yaklaşık 1 milyar 425 milyon liralık elektrik dağıtım şebekesi yatırımı planlandı. Bu bir önceki 5 yıllık dönemle kıyasladığımızda, ki o zaman 1 milyar 97 milyon liralık yatırım yapılmıştı, neredeyse yüzde 40-50 civarında bir artışı reel anlamda ifade ediyor. Bu yapılacak yatırımın da önemli bir kısmını kırsal mahallelere ayırdık." ifadelerine yer verdi.
Detaylar gelecek...