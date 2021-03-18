CHP'de skandallar bitmek bilmiyor. Genel merkezden ilçe belediyelerine ya siyasi bir kavga yaşanıyor, ya bir yolsuzluk olayı patlıyor ya da bir taciz olayı ifşa oluyor.Bunlara ayrılıp gidenleri, istifa edenleri, yeni parti kuranları da eklemek gerekiyor. İşin ilginç tarafı, klasik CHP'liler partiden uzaklaşırken, Saadet'ten veya AK Parti'den ayrılanların el üstünde tutulması.O isimlerden biri de daha önce AK Parti'nin kamuoyu araştırmalarını yapanUslu'nun CHP Genel Başkanı Danışmanı olduğu, genel merkezde de bir odası olduğu yazıldığındahemen karşı çıkıp haberi yalanlamıştı:Ancak o konuşmanın son cümlesinde biraçık kapı bırakmıştı:Şimdi CHP kulislerinde işin böyle olmadığı,tam tersinenun, 14'üncü katın sakinleriarasına girdiği, daha doğrusu'in yanı başına yerleştiğikesin bilgi olarak veriliyor. Uslu, o sır kattaneler yapıyor bilinmiyor ama dün CHP GenelMerkezi'nde yaşananlar, sadece "analiz" yapmadığınıgösteriyor.Denilen şu: CHP'nin girişinde yer alan Atatürk'e ait eski Meclis binası önündeki kalabalık fotoğraf kaldırılmış, yerine'nun fotoğrafı konulmuş. İşte bu uygulamada Uslu'nun imzası olduğu ve parti içinde rahatsızlığa yol açtığı söyleniyor. Hatta durumu derin kriz olarak yorumlayan bir CHP'li şöyle diyor:En sert tepkiyi de CHP Grup Başkanvekillerinden'ın verdiği söyleniyor. Daha önce de CHP'de Atatürk fotoğrafının indirilmesi olayı sert tartışmalara yol açmış, hattapartiden ihraç edilmişti. Şimdi ne olur bilemem ama işin, fotoğrafların değiştirilmesiyle sınırlı kalmadığı, parti logoları ve sloganlarının da değiştirildiği söyleniyor. Anlaşılan CHP, AK Parti'yi birçok alanda taklit ediyor ama bu da işe yaramıyor; çünkü anketlerde sonuç değişmiyor.Birkaç gün önce'nın son anketi yayınlandı. İşini ciddiyetleyapan araştırmacılardan'nınson anketinde partilerin oy oranı yok ama durumundeğişmediğini gösteren veriler var.Şu iki veri bile muhalefetin hali pürmelalini anlatmaya yetiyor. Ankette şu soru soruluyor:AK Partioranında ilk sıradayer alırken ikinci sırada gelen CHP'nin oyoranıAradaki fark yüzde 20'ninüstünde... Ama daha ilginç olanı, son günlerdesiyaset dilini sertleştiren İYİ Parti'yle ilgilirakam. İlginç diyorum; çünkü İYİ Parti'yehalk ülkeyi yönetmede gizli ittifak ortağı HDPkadar bile güvenmiyor. İkinci önemli veri, ekonomiyegüvenle ilgili... Genel ekonomik gidişegüven duyanların oranıBuiktidarın ve Cumhur İttifakı'nın aldığı oya çokyakın bir oran. Ama ekonomiye güvenmeyenlerinoranı, muhalefet partilerinin aldığı toplamoyun bile çok gerisinde;Bu dayapanların nedena başvurduğunu gösteriyor.