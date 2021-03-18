Hangi hadisede şehit olmuş olurlarsa olsun sizin evlatlarınız eşleriniz, kardeşleriniz çok kritik bir vazife görmüşlerdir. eğer biz bugün dünyada bizi defterden silmeye karşı ayakta durabiliyorsak onlar bize şehitlerimizin emaneti. Biz bu sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun farkında olmayanlara haddini bildirecek büyük bir güç var. Birlikte yaşadığımız şehit ailelerimize Allah bizi mahcup etmesin. Biz bu dünyanın sınav dünyası olduğuna inanan bir imanın sahipleriyiz. Başımıza ne gelirse gelsin bu ülke için boynumuz dik olmalıdır. Dimdik durmalıyız. Biz büyük aileyiz, emrinize amadeyiz.