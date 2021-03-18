İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yılbaşından bugüne kadar 26 terör eylemini engelledik, hatta birini bugün engelledik
Son dakika haberine göre... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm terör operasyonlarımızda yılbaşından bugüne kadar 121 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Yılbaşından bugüne kadar 26 terör eylemini engelledik, hatta birini bugün engelledik." dedi.
Son dakika açıklamalarında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 yılı başından itibaren 26 terör eyleminin engellendiğini dile getirdi. Bakan Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar 26 terör eylemini engelledik hatta birini bugün engelledik." dedi.
Süleyman Soylu "Ayrıca, yılbaşından bugüne kadar 121 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik." ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:
40 yıldır mücadele ettiğimiz PKK'nın tarihinde en çok dış destek aldığı dönemi yaşıyor olmasına rağmen içerdeki silahlı terörist sayısı 300'ün altına inmiştir. İkna edip teslim olanlar örgüte katılanların 5 katı. Yani terör örgütünü söküyoruz. Yaylalarda festival, organizasyonlar yapılması, Hakkari'de kayak pist yapılması, yollar, altyapı yatırımlarının yapılmasına en gel olacak, çarşı pazarın keyfini kaçıracak herhangi bir hali söz konusu değildir ve kalmamıştır. PKK artık milletin parasını kendisine cep harçlığı yapamıyor. Terörün sadece silahlısına değil terörün propagandasını yapan unsurlarla da mücadele etmektedir.
BİRİNİ BU SABAH ENGELLEDİK
2020'de 15 Temmuz'un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın adına yapılan operasyonlar kapsamında bunlar tamamlandıktan sonra Eren Bülbül operasyonları 11 ayrı bölgede devam ediyor. Yılbaşından bu yana yapılan tüm terör operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi, yılbaşından bu yana 26 terör eylemini engelledik. Hatta birini bu sabah engelledik. 4 kişi örgüte katıldı, bunların ikisi Türkiye'de, ikisi Almanya'da. 800 kg patlayıcı ele geçti.
Hangi hadisede şehit olmuş olurlarsa olsun sizin evlatlarınız eşleriniz, kardeşleriniz çok kritik bir vazife görmüşlerdir. eğer biz bugün dünyada bizi defterden silmeye karşı ayakta durabiliyorsak onlar bize şehitlerimizin emaneti. Biz bu sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun farkında olmayanlara haddini bildirecek büyük bir güç var. Birlikte yaşadığımız şehit ailelerimize Allah bizi mahcup etmesin. Biz bu dünyanın sınav dünyası olduğuna inanan bir imanın sahipleriyiz. Başımıza ne gelirse gelsin bu ülke için boynumuz dik olmalıdır. Dimdik durmalıyız. Biz büyük aileyiz, emrinize amadeyiz.