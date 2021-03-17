Van’da HDP önünde yapılan eyleme katılan anne: Oğlumu HDP kaçırdı, eline boyu kadar silah vermişler

ÇOCUKLARIMIZ HDP TARAFINDAN YILLARDIR PKK'YA SATILIYOR

Oğlu Hamza dönene kadar buradaki eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden anne Adıyaman, "Oğlumdan bir haber alana kadar burada kalmaya devam edeceğiz. Vazgeçmeye niyetimiz yok. Elimize bir video ulaştı. Videoda mavili olan benim oğlum. Görüntülerde 7 tane çocuk var. Ve bu çocuklara o yaşta ellerine zorla silah tutuşturup savaş alanlarına sürüklüyorlar. Ufacık çocuklar ne anlar savaştan. Ellerinde tutukları silahlar boyları kadar. Benim oğlum ne bilsin savaşı silahı. Bizim çocuklarımız HDP tarafından yıllardır PKK'ya satılıyor. Artık yeter bitsin bu zulüm. Ben oğlumu HDP istiyorum. Buradan Hamza'ma sesleniyorum. Oğlum gel artık. Biliyorum sende farkında değilsin. Gel artık, annen seni çok özlüyor." diye konuştu.