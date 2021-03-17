Son dakika: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yapılan operasyon hakkında açıklama yaptı. MSB, saldırı hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
GÜNDEM AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.