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Son dakika: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... , bölgesinde yapılan operasyon hakkında açıklama yaptı. MSB, saldırı hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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Son dakika: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonu ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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