Mehmetçik'in beklediği Pars geliyor! Yabancı ülkeler Pars İzci için sıraya girecek

"YURT DIŞINDA DA ÇOK İLGİ GÖRECEK"

Projenin işleyişine ilişkin de bilgi veren Kurt, şöyle konuştu: "Yurt içi geliştirme projeleri kapsamında ilk döneme tasarlama ve uyarlama dönemi adını veriyoruz. Bu dönemde tedarik makamı ve Kara Kuvvetlerimiz ile bir dizi toplantı yapıyoruz. Burada ihtiyaçların netleştirilmesi ve yine kuvvetin ihtiyaçlarının doğru anlaşılması ve FNSS'nin tasarım çözümlerinin onaylanmasıyla ilk araçların üretimi ve kalifikasyon dönemine başlıyoruz. Projede bu kapsamda geride kalan süreçte müşterilerle yakın çalışmalar yaptık. Geldiğimiz aşamada bunların onayıyla beraber araçların üretilmesi ve kalifiye edilmesi gibi bir süreçle yola devam edeceğiz."