Türkiye'nin en batısındaki tek 'mavi' şehir olan Uşak'a nazar değdi

Polislerin sürekli denetimler yaptığını ve tedbirler konusunda vatandaşları uyardığını anlatan Çakın, "Herkes tedbirlere uyarsa başarı gelir. Bu hastalığı hep birlikte bitireceğiz. Üç beş kişiyle olacak bir iş değil. El birliğiyle olursak bu hastalığın üstesinden geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi'ndeki iş yerinde telefon tamirciliği yapan Kemal Baran, mavi kategoride kalmak için herkesin sorumluluk alması gerektiğine işaret etti.