Türkiye'nin en batısındaki tek 'mavi' şehir olan Uşak'a nazar değdi
Son dakika haberine göre; Koronavirüs risk haritasında Türkiye’nin batısında mavi renk- teki tek il olan Uşak da artık sarıya döndü. Önümüzdeki 14 günde virüs yayılımı kontrolsüz artarsa kısıtlamalar yeniden devreye alınacak.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Şubat-5 Mart tarihli haritada vaka oranı yüz binde 10.83'e gerileyen ve mavi rengiyle bölgesinde adeta bir nazar boncuğu gibi duran Uşak, kısıtlamaların kaldırılması sonrasında alarm verdi.
Kent, yeni haritada yüz binde 19 vaka oranı ve toplam 71 vaka sayısıyla sarı kategori rakamlarına çıkmış oldu.
3 İL MAVİ KALDI
Bakanlığın renklere ayırdığı risk haritasında 14 il maviydi. Bu illerin 13'ü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, biri ise batıda (Uşak) yer alıyordu. Ancak bakanlığın açıkladığı 6-12 Mart haritasına göre mavi rengin rakamlarına sahip sadece üç il kaldı. Bu iller Siirt (yüz binde 2), Şırnak (yüz binde 4), ve Hakkâri (yüz binde 8) oldu.
İSTANBUL'DA TEHLİKE ÇANLARI
Daha önce yüz binde 89.90 oranla turuncu renkte olan fakat 6-12 Mart günleri arasında yüz binde 178 vaka oranıyla tırmanışa geçen İstanbul'da, haftalık vaka sayısı 27 bin 523'e çıktı. Bu da megakentte kısıtlamaların geri döneceği endişesi yarattı. Ancak pek çok ilde vaka sayıları artıp harita renklerinde değişiklik olması gerekirken alınan karar gereği önümüzdeki iki hafta boyunca harita renginde ve tedbirlerde değişiklik olmayacak. Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayısı yüzbinde 10'un altında "düşük", 11-35 arası "orta", 36-100 arası "yüksek" ve 100'ün üstündeki illerin ise "çok yüksek riskli" sayılacağını açıklamıştı. Buna göre mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor.
UŞAK'TA DENETİM SÜRÜYOR
Öte yandan, Uşak'ta koronavirüs denetimleri devam ediyor. Polis, jandarma, zabıta ve diğer kurumlardan görevliler, halkın rehavete kapılmaması ve Kovid-19 tedbirlerine uyulması için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.
Çok fazla yoğunluğun yaşanmadığı kentte halkın da çoğunlukla maske taktığı, sosyal mesafe kurallarına riayet ettiği gözlemlendi.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, salgınla mücadeleyi Uşak halkı ile beraber yürüttüklerini aktardı.
Dün basın mensuplarına açıklama yapan Kocabıyık, "Koyduğunuz kurallar vatandaş tarafından sahiplenilmezse başarılı olunmayacağının farkındayız." derken, "Mavi kategoride kalabilmek istiyorsak kurallara sıkı sıkı riayet etmeye ihtiyacımız var. Vatandaşlarımıza güveniyorum. İnşallah vatandaşlarımızın da dirayetiyle mavide devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kocabıyık, mavi kategoride kalmak için denetimleri disiplinle yürüteceklerini vurguladı.
"TEHLİKENİN GEÇMEDİĞİNİ BİLİYORUZ"
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da bu süreçte rehavete kapılmama uyarısı yaptıklarını dile getirdi.
Salgın tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini anlatan Çakın, "Son verilere göre hala düşük riskli iller arasında yer alıyoruz. Tedbirlere daha sıkı bir şekilde sarılmamız gerekiyor. Tehlikenin geçmediğini biliyoruz." dedi.
Uşaklı 67 yaşındaki Adem Çakın da herkesin kurallara uymak zorunda olduğunu ifade etti.
Polislerin sürekli denetimler yaptığını ve tedbirler konusunda vatandaşları uyardığını anlatan Çakın, "Herkes tedbirlere uyarsa başarı gelir. Bu hastalığı hep birlikte bitireceğiz. Üç beş kişiyle olacak bir iş değil. El birliğiyle olursak bu hastalığın üstesinden geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.
Kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi'ndeki iş yerinde telefon tamirciliği yapan Kemal Baran, mavi kategoride kalmak için herkesin sorumluluk alması gerektiğine işaret etti.