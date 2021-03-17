17 Mart 2021, Çarşamba
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PKK'nın para ağına darbe

Emniyet ekipleri PKK operasyonlarına tüm hızıyla devam ediyor. PKK'ya finansal destek sağladığı bilgisine ulaşılan 1 kişi Adıyman'da gözaltına alındı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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PKK'nın para ağına darbe

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, örgüte finansman sağladığı tespit edilen bir kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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