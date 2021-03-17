Pos cihazı ve çek-senet tefecilerine operasyon! 333 adrese eş zamanlı baskın yapıldı
Son dakika haberine göre... Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 55 ilde 333 adreste eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire (KOM) Başkanlığı koordinesinde bugün 55 ilde 333 adreste eş zamanlı "TEFECİLİK" operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda POS Tefeciliği ve Çek-Senet Tefeciliği yaptıkları uzun süredir KOM ekiplerince takip edilen 317 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı.
232 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, çok sayıda çek-senet, tapu, pos cihazı, sahte para, kredi kartları, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonlar halen devam ediyor.
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Yapılan açıklamada, "Tefecilik suçuyla mücadelemiz tüm güvenlik kapasitemiz ve kararlılığımızla sürdürülecektir." mesajı verildi.
Operasyondan görüntüler: