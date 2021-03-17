17 Mart 2021, Çarşamba
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Pos cihazı ve çek-senet tefecilerine operasyon! 333 adrese eş zamanlı baskın yapıldı

Son dakika haberine göre... , 55 ilde 333 adreste eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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KOM) Başkanlığı koordinesinde bugün 55 ilde 333 adreste eş zamanlı "TEFECİLİK" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda POS Tefeciliği ve Çek-Senet Tefeciliği yaptıkları uzun süredir KOM ekiplerince takip edilen 317 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı.

232 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, çok sayıda çek-senet, tapu, pos cihazı, sahte para, kredi kartları, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonlar halen devam ediyor.

Yapılan açıklamada, "Tefecilik suçuyla mücadelemiz tüm güvenlik kapasitemiz ve kararlılığımızla sürdürülecektir." mesajı verildi.

Operasyondan görüntüler:



Pos cihazı ve çek-senet tefecilerine operasyon! POS CİHAZI VE ÇEK-SENET TEFECİLERİNE OPERASYON!

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