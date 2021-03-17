HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili destekler çığ gibi büyüyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı davanın iddianamesinde, 600'ün üzerinde HDP'li hakkında siyasi yasak istendi. Anayasanın 69. maddesine göre, kapatma davasına bakacak Anayasa Mahkemesi, temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasi partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebiliyor.

Temelli kapatılan bir parti, başka ad altında kurulamıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı davanın iddianamesinde, 600'ün üzerinde HDP'li hakkında siyasi yasak istendi. Anayasa Mahkemesi'nin, siyasi yasak istenen kurucuları dahil partililerin, beyan ve eylemleriyle partinin temelli kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak, 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamıyor.

HDP'NİN KAPATILMASINA DESTEK AÇIKLAMALARI

Mustafa Destici, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesine açılan davayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Destici, açıklamasında şunları kaydetti:

"HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olmamıştır. Esasen kuruluşu da sakattır. Çünkü PKK terör örgütünün siyasi şubesi olarak kurulmuştur. Bütün yönetim kadroları ve sözde milletvekillerini PKK belirlemiştir. Kurulduğu günden bugüne kadar da teröre ve teröristlere hizmet etmiştir. HDP Anayasa'nın 68. maddesinde yer alan hiçbir esasa uymamış, Siyasi Partiler Yasası'nı yok saymış, alenen devletin varlığına, ülkenin ve milletin birliğine kastetmiştir. Bununla birlikte millete kurşun sıkanlara siper olmuş, her zaman Türkiye düşmanlarının safında yer almıştır. Bunlara rağmen maalesef bugüne kadar (bizce asla kabul görmeyen) çeşitli saiklerle, müsamahakarlığın ötesinde bir tavırla bugüne kadar Türk siyasetinde yer almıştır. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde terörle arasına mesafe koymayan, terörü reddetmeyen partilere müsaade edilmez."