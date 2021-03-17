Adana'da terör örgütü PKK-YPG üyesi yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olduğu ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla aranan yabancı uyruklu R.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, zanlıyı Karataş ilçesindeki adresine düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.