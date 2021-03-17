17 Mart 2021, Çarşamba
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Adana'da terör örgütü PKK-YPG üyesi yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı

'da, ekipleri, terör örgütü PKK/YPG üyesi yabancı uyruklu bir şüpheliyi yakaladı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.03.2021
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Adana'da terör örgütü PKK-YPG üyesi yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye üye olduğu ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla aranan yabancı uyruklu R.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, zanlıyı Karataş ilçesindeki adresine düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

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