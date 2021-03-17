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İETT otobüsünde maske tartışması! Sorumsuz amir hem suçlu hem de saldırgan

İstanbul'da görev yapan bir - otobüsüne maskesiz bindi. Vatandaşların uyarıları karşısında saldırganlaşan sorumsuz amir, hakaretler ve tehditlerle karşılık verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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Arnavutköy-Eminönü otobüsünde, yolcular ile İETT amiri arasında yaşanan maske tartışması gündeme oturdu. Sorumsuz İETT amiri otobüse maskesiz bindi, vatandaşların uyarılarına hakaretlerle karşılık verdi.

"AMİRİM UZATMAYALIM HERKES EVİNE GİTSİN"

Uzun süren tartışma sırasında sürücü, "Amirim uzatmayalım. Akşam akşam herkes evine gitsin" derken yolculara da sakin olmaları konusunda sık sık ricada bulundu.

YOLCULARA HAKARET ETTİ

Uzun süren tartışmalar sırasında yolculara hakaret eden amir, kendisine hakaret eden yolcuları vatan haini olmakla suçladı. Yolcularla uzun süre tartışan amir, otobüs şoförüne "Polisi gördüğün anda dur" şeklinde talimatlar verdi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşan tartışma anları anbean kameralara yansırken bir süre sonra tarafların, sürücünün sağduyulu çağrılarıyla sakinleştikleri görüldü.

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