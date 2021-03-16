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"Teröristbaşı Abdullah Öcalan öldü" iddialarıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan son dakika açıklaması

Sosyal medyada teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğüne dair iddiaların ardından konuya ilişkin resmi açıklama yaptı. Açıklamada "Hükümlü hayatta olup, sağlık durumu iyidir." ifadeleri yer aldı.

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Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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Teröristbaşı Abdullah Öcalan öldü iddialarıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan son dakika açıklaması

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, terörist başı Abdullah Öcalan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek öldüğü yönündeki asılsız iddialara itibar edilememesi gerektiğini duyurdu.

"ABDULLAH ÖCALAN ÖLDÜ" İDDİALARI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü konumunda bulunan terörist başı Abdullah Öcalan hakkında açıklama yapıldı. Savcılık tarafından yapılan açılamada, "İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan'ın bazı sosyal medya hesaplarında öldüğü yönünde asılsız iddiaların yer aldığı anlaşılmış olup, Hükümlü hayatta olup, sağlık durumu iyidir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur. " ifadelerine yer verildi.

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