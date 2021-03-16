İstanbul'da 65 yaş ve üstü büyüklerin aşılama oranının yüzde 71'e çıktığını ifade eden Vali Yerlikaya, "Aşıyla ilgili bu sabah İstanbul ortalaması yüzde 71'e çıktı ama biz yeterli görmüyoruz. Kendi rızasıyla aşı olmak isteyen, randevu isteyen bütün büyüklerimize aşı yapıyoruz. Lütfen randevu alın, bir an önce arkadaşlarımız gelsinler aşı yapsınlar" dedi.

Vali Yerlikaya, Covid-19 salgınıyla ilgili dünyanın ulaştığı en önemli korunma yönteminin aşı olduğunu belirterek "Sağlıkçılarımız, huzur evinde kalan büyüklerimiz ve 70 yaşın üstünde olan büyüklerimizin ikinci doz aşılarını da yaptık. En riskli olan grup 65 yaş üstünde olan büyüklerimiz." diyerek aşılamanın önemine değindi.