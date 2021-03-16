Son dakika: Bosna Hersek'ten Ankara'ya kritik ziyaret! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini resmi törenle karşıladı.

Başkan Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Konsey üyeleri onuruna resmi akşam yemeği verecek.

ANLAŞMALAR İMZALANACAK

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Milorad Dodik ile Konsey üyeleri Sayın Zeljko Komsic ve Şefik Caferoviç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 16 Mart 2021 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştireceklerdir" ifadeleri yer aldı.



Açıklamada, ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirileceği, ortak altyapı projeleri başta olmak üzere Türkiye-Bosna Hersek arasında işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi.



Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Öte yandan, ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini daha da güçlendirecek anlaşmaların imzalanmasının da gündemde olduğu bildirildi.