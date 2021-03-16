Son dakika: Burdur'da korkutan deprem! 16 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Burdur'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, merkez üssü Burdur'un Merkez ilçesine bağlı Hacılar köyünde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 16.18'de yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (16 MART 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.03.16 16:18:24 37.5950 30.1003 5.0 -.- 3.5 3.6 HACILAR-(BURDUR) İlksel

2021.03.16 15:30:02 38.6252 30.5935 4.8 -.- 1.9 -.- BELKARACAOREN-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.03.16 14:43:28 38.6493 30.5787 3.3 -.- 1.6 -.- HALIMORU-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.03.16 14:37:15 38.5848 30.5975 5.2 -.- 3.0 2.9 EFE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.03.16 13:45:12 37.0783 28.4758 0.0 -.- 0.9 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel

2021.03.16 13:34:17 38.5268 26.6492 6.0 -.- 1.5 -.- MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR) İlksel

2021.03.16 13:17:58 40.8697 31.8273 0.0 -.- 2.0 -.- AFSAR-MENGEN (BOLU) İlksel

2021.03.16 13:11:49 36.5503 36.7307 5.0 -.- 2.1 -.- SURIYE İlksel

2021.03.16 12:17:19 38.9257 26.0512 1.1 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.03.16 12:04:00 38.4882 29.0895 13.1 -.- 1.3 -.- BEKISLI-ESME (USAK) İlksel

2021.03.16 11:29:39 37.3812 26.6223 23.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.03.16 11:21:21 38.2443 38.7550 5.0 -.- 1.5 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.03.16 10:09:57 38.3070 38.8255 7.5 -.- 1.7 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.03.16 09:42:13 41.8397 32.4642 4.8 -.- 1.9 -.- AKKONAK-AMASRA (BARTIN) İlksel

2021.03.16 09:40:16 38.3683 38.5803 23.5 -.- 1.3 -.- KAPIKAYA-(MALATYA) İlksel

2021.03.16 09:33:40 38.3618 39.3593 5.0 -.- 1.5 -.- UCLERCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.03.16 09:30:14 37.6508 26.7160 8.5 -.- 2.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.16 08:51:09 38.2463 38.7402 5.0 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.03.16 08:40:40 37.1832 28.6445 1.6 -.- 1.7 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel

2021.03.16 08:37:16 38.7322 31.5510 25.1 -.- 1.3 -.- KARGALI-YUNAK (KONYA) İlksel

2021.03.16 08:36:42 37.9260 26.9880 6.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.16 07:39:09 38.2540 38.7293 5.0 -.- 1.7 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.03.16 07:35:58 38.2202 38.7892 5.4 -.- 1.4 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.03.16 07:15:48 37.9200 27.0822 5.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.03.16 06:10:44 34.9360 23.9917 12.8 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.03.16 05:25:41 37.8077 26.9623 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel