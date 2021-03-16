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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Son dakika haberleri... Genel Başkanı 'nun açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü , "Milletimizin yararına herhangi bir siyaset üretme kabiliyetine sahip olmayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ibretle takip ediyoruz. Kendisine biçtiği yegane misyonun içerisinde çatlak aramak olduğunu görüyoruz. Oysa çatlak, Kılıçdaroğlu'nun kendi ittifakındadır." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sert tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Milletimizin yararına herhangi bir siyaset üretme kabiliyetine sahip olmayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ibretle takip ediyoruz. Kendisine biçtiği yegane misyonun Cumhur İttifakı içerisinde çatlak aramak olduğunu görüyoruz. Oysa çatlak, Kılıçdaroğlu'nun kendi ittifakındadır." açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Milletimizin yararına herhangi bir siyaset üretme kabiliyetine sahip olmayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ibretle takip ediyoruz. Kendisine biçtiği yegâne misyonun Cumhur İttifakı içerisinde çatlak aramak olduğunu görüyoruz. Oysa çatlak, Kılıçdaroğlu'nun kendi ittifakındadır. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendi partisi ve ittifakı hakkında hiçbir siyasi iddiası olmadığını yine gördük. Kılıçdaroğlu her türlü siyasi iddiayı terketmiş, tek vazifesi Cumhur ittifakını zayıflatmak olan bir misyon peşinde koşuyor. Bunun için Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan yol arkadaşları karşısında susuyor. Atatürk'e saygısızlık eden unsurlarını görmezden geliyor. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit edenlere tek kelime etmiyor. Kılıçdaroğlu'na bu misyonu hayata geçirme konusunda başarısız olacağını garanti ediyoruz. Yolumuzu yürümeye artan bir kararlılıkla devam ediyoruz.

Detaylar gelecek...

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