Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mısır mesajı: Mısır halkı bizimle ters düşmez

TİCARET HACMİNDE YENİ HEDEF

İkili ticaret hacmimiz serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle 9 kattan fazla artış göstererek 2020 yılında 650 milyon dolara ulaşmıştır. Ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Saray Bosna - Belgrad otoyolu projesinde gelinen aşamayı da ele aldık. Bu projenin Sırbistan ayağının temelini hep birlikte atmıştık.

Enerji, sağlık, savunma sanayii, turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında iş birliğimizin geliştirilmesine dair kararlığımızı da vurguladık. Türkiye olarak tüm bu hususları akılda bulundurmak suretiyle geçen sene eylül ayında başkonsolosluğumuzu da faaliyete geçirdik. Bugünkü görüşmelerimizde ortak coğrafyamız Balkanlar'da bölgesel iş birliği de gündemimizdeydi.

Değerli Konsey Başkanı ve üyelerini haziran ayında Antalya'da gerçekleştireceğimiz zirveye davet ettik. Müteakip toplantısını Saray Bosna'da yapmayı planladığımız zirveyi de şartlar elverdiğince gerçekleştirmek istiyoruz. Ülkemizin Bosna Hersek'in başta NATO olmak üzere Avrupa Atlantik kurumlarıyla olan entegrasyonuna desteğini bir kez daha teyit ettik.