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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Türkiye'nin ürettiği ULAQ'a hayran kaldı!

Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türk şirketlerin de katıldığı Katar'daki fuarda ULAQ'a hayran kaldı. Katar Emiri uzun bir süre Türk yapımı ULAQ'ı inceledi. İşte ULAQ'ın özellikleri.

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Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Türkiye'nin ürettiği ULAQ'a hayran kaldı!

Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar'da Türk şirketlerin de katıldığı bir fuarda, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ULAQ SİDA'ya büyük ilgi gösterdi. Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu'ndan bilgi alan Al Sani, ULAQ'ı dakikalarca inceledi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, başkent 'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ""na katıldı.

ULAQ'A ÖZEL İLGİ

Türk şirketlerin de katıldığı güvenlik ve sivil savunma fuarına ziyaretçi akını gerçekleşirken, Al Sani, 'nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ULAQ'a büyük ilgi gösterdi.

KATAR EMİR'İ ULAQ HAKKINDA BİLGİ ALDI

ARES Tersane ve tarafından geliştirilen ULAQ standını ziyaret eden Al Sani, ULAQ hakkında ARES Tersane Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu'ndan bilgi aldı.

Türkiye'den , , ve Yonca-Onuk şirketlerinin katıldığı ve 3 gün sürecek fuara, 17 ülkeden 143 firma katıldı.

ULAQ'IN ÖZELLİKLERİ

ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Su Üstü Harbi (SUH), , Silahlı Eskort, Gemisavar gibi Muharip görevlerin yanında Keşif, Gözetleme, , Jamming (Karıştırma), Mayın Avlama, Haberleşme ve İstihbarat görevleri de icra edebilecek. ULAQ operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli silah ve sistemlerle donatılabilecek.

SİDA, karadan mobil araçlarla yönlendirilebildiği gibi, komuta kontrol merkezlerinden veya fırkateyn gibi yüzer platformlar tarafından da kullanılabilecek. Sadece uzaktan kontrol edilebilen bir platform olarak kalmayacak ULAQ, yapay zeka ve otonom davranış özellikleri ile çağın ilerisinde yeteneklerle donatılabilecek.

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