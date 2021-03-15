Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı
Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi ile birlikte koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı. Kılıçdaroğlu, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, aile hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık" dedi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi ile birlikte koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, aile hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.