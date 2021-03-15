15 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika: Türkiye'den Myanmar'daki darbe rejimine kınama

haberi... , 'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı.

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Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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Son dakika: Türkiye'den Myanmar'daki darbe rejimine kınama

SON DAKİKA HABERİ... Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Myanmar'daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik olarak uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınıyoruz." denildi.

Bakanlık, "Dün (14 Mart) Yangon'da yaşanan olaylarda bugüne kadar görülen en yüksek sayıda insanın yaşamını yitirmiş olmasını derin üzüntü ve kaygıyla karşılıyoruz. Askeri rejime şiddeti derhal durdurması ve demokrasiye dönüş adımlarını gecikmeksizin atması yönünde bir kez daha çağrıda bulunuyoruz." mesajını verdi.

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