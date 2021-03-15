Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 15 Mart Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izle...

Tedbirlerin sıkılaşması ya da gevşetilmesi de haritanın yeni durumuna göre şekillenecek.

Toplantıda, ülke genelinde aşılama sürecindeki son durum da ele alınacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı tedarik süreçleri ile yerli aşı çalışmaları görüşülecek.

Esnafın durumu da yakından takip ediliyor. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.