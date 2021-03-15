Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 15 Mart Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izle...
Kabine Toplantısı canlı yayın izlemek için araştırmalar hız kazandı. Normalleşme adımlarının atılmasının ardından ilk Kabine toplantısı bugün düzenleniyor. Vaka sayılarında artış yaşanması ve illerin renk haritasının masaya yatırılacağı toplantıdan çıkacak kararlar bekleniyor. Başkan Erdoğan, toplantının ardından canlı yayında açıklamalarda bulunacak. İşte, 15 Mart Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için detaylar haberimizde...
Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 15 Mart Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için araştırmalar hız kazandı. Normalleşme takvimin açıklanmasının ardından ilk Kabine toplantısı bugün toplandı. Başkan Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulunacak. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, 15 Mart Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için detaylar haberimizde...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.25'te başladı.
Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrıldı. İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yani yüksek risk grubunda, Ankara ise sarı kategoride olan orta risk grubunda yer alıyor.
Vakalarda yaşanan artış sonrası, bu 3 il başta olmak üzere birçok ilde renk değişimi söz konusu olabilir.
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Tedbirlerin sıkılaşması ya da gevşetilmesi de haritanın yeni durumuna göre şekillenecek.
Toplantıda, ülke genelinde aşılama sürecindeki son durum da ele alınacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı tedarik süreçleri ile yerli aşı çalışmaları görüşülecek.
Esnafın durumu da yakından takip ediliyor. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.