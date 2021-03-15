15 Mart 2021, Pazartesi
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Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 15 Mart Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izle...

canlı yayın izlemek için araştırmalar hız kazandı. Normalleşme adımlarının atılmasının ardından ilk Kabine toplantısı bugün düzenleniyor. Vaka sayılarında artış yaşanması ve illerin renk haritasının masaya yatırılacağı toplantıdan çıkacak kararlar bekleniyor. , toplantının ardından canlı yayında açıklamalarda bulunacak. İşte, Başkan canlı izlemek için detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 15.03.2021
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Kabine Toplantısı canlı yayın izle! 15 Mart Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izle...

canlı yayın izle! Başkan canlı izlemek için araştırmalar hız kazandı. Normalleşme takvimin açıklanmasının ardından ilk Kabine toplantısı bugün toplandı. toplantının ardından açıklamalarda bulunacak. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, 15 Mart Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı izlemek için detaylar haberimizde...

, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

'ndeki toplantı, saat 16.25'te başladı.

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SALGIN TEDBİRLERİ ARTTIRILACAK MI?

Toplantıda kademeli normalleşmede geçen 2 haftalık süreç değerlendirilecek. Elde edilen veriler doğrultusunda önemli kararlar alınacak.

Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu , ve 'de olacak.

Kademeli normalleşme sürecinde iller 4 ayrı gruba ayrıldı. İstanbul ve İzmir turuncu kategoride yani yüksek risk grubunda, Ankara ise sarı kategoride olan orta risk grubunda yer alıyor.

Vakalarda yaşanan artış sonrası, bu 3 il başta olmak üzere birçok ilde renk değişimi söz konusu olabilir.

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Tedbirlerin sıkılaşması ya da gevşetilmesi de haritanın yeni durumuna göre şekillenecek.

Toplantıda, ülke genelinde aşılama sürecindeki son durum da ele alınacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı tedarik süreçleri ile yerli aşı çalışmaları görüşülecek.

Esnafın durumu da yakından takip ediliyor. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

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