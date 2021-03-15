MSB'den Cerablus ve El Bab'a yapılan füzeli saldırı hakkında açıklama
MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı, yaralılar bulunuyor." denildi.
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MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı, yaralılar bulunuyor." denildi.
Bakanlık tarafından "Sivilleri hedef alan atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır." detayı paylaşıldı.
Açıklamada "Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.