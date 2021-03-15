15 Mart 2021, Pazartesi
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MSB'den Cerablus ve El Bab'a yapılan füzeli saldırı hakkında açıklama

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, ve 'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı, yaralılar bulunuyor." denildi.

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Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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MSB'den Cerablus ve El Bab'a yapılan füzeli saldırı hakkında açıklama

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı, yaralılar bulunuyor." denildi.

Bakanlık tarafından "Sivilleri hedef alan atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır." detayı paylaşıldı.

Açıklamada "Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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