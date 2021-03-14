Yalanda bir marka: CHP! İşte CHP'li yetkililerin son günlerde söylediği 5 büyük yalan

YALAN: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın:

"Tüm dünyada nükleer enerjiden uzaklaşma eğilimi hız kazanırken Türkiye inatla santrale yatırım yapıyor. Türkiye'nin Akkuyu'ya bu koşullarda ihtiyacı yok."

GERÇEK: Dünyanın nükleer enerjiden vazgeçtiği iddiası doğru değil. 31 ülkede toplam 450 reaktör bulunuyor. Bunlardan sadece 99'u ABD'de, 58'si Fransa'da, 37'si Rusya'da bulunuyor. Söz konusu ülkelerdeki 6 reaktörün inşaatı ise devam ediyor.