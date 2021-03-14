14 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yalanda bir marka: CHP! İşte CHP'li yetkililerin son günlerde söylediği 5 büyük yalan

Yalanda bir marka: CHP! İşte CHP'li yetkililerin son günlerde söylediği 5 büyük yalan

CHP’li yetkililerin yalanda zirveyi kimseyi bırakmıyor. Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da CHP yetkililerinin 8-14 Mart 2021 tarihleri arasında söylediği en büyük beş yalan sıralandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2021
ABONE OL
Yalanda bir marka: CHP! İşte CHP'li yetkililerin son günlerde söylediği 5 büyük yalan

CHP Genel Başkan Yardımcısı , önünde emeklilerle ilgili düzenlenen bir programda kürsüye çıkan ve 'ın yalan söylediği tespit edildi.

Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi da gerçek dışı paylaşımda bulundu. 'nde tedavi gören Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 'nde tedavi gördüğü yalanı da haftanın en çok konuşulan yalanları arasında yer aldı.

8-14 Mart 2021 tarihleri söylenen haftanın en büyük beş yalanı şöyle:

YALAN: CHP Genel Merkezi önünde emeklilerle ilgili düzenlenen bir programda kürsüye çıkan Yıldız Bacıoğlu, torununa süt, evine ekmek alamadığını söyledi.

GERÇEK: Yıldız Bacıoğlu'nun alkol masasındaki görüntüleri medyaya düştü. Söz konusu görüntülerde torununa süt alamadığını söyleyen Bacıoğlu'nun alkol alabildiği ortaya çıktı.

YALAN: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın:

"Tüm dünyada nükleer enerjiden uzaklaşma eğilimi hız kazanırken Türkiye inatla santrale yatırım yapıyor. Türkiye'nin 'ya bu koşullarda ihtiyacı yok."

GERÇEK: Dünyanın nükleer enerjiden vazgeçtiği iddiası doğru değil. 31 ülkede toplam 450 reaktör bulunuyor. Bunlardan sadece 99'u 'de, 58'si 'da, 37'si 'da bulunuyor. Söz konusu ülkelerdeki 6 reaktörün inşaatı ise devam ediyor.

YALAN: Koronavirüs'e yakalanan Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğü iddia edildi.

GERÇEK: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi'nde sürdürüldüğü açıklandı.

YALAN: İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi İlay Aksoy, "Türkiye'den 'e verilecek elektriği 2 milyon kişi ücretsiz kullanacak" dedi.

GERÇEK: İdlib'e Mayıs ayında verilmesi planlanan elektrik ücretli olarak kullanılacak. Halk elektrik kullanımını kartlı sayaçlara para yükleyerek sağlayacak.

YALAN: CHP Genel Merkezi önünde emeklilerle ilgili düzenlenen bir programda konuşan Leyla Doğan, "Evimde ekmek yok, pazardan çürük meyve topluyorum" dedi.

GERÇEK: Leyla Doğan'ın alkol masaları ve tatil beldelerinde çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Pazardan çürük meyve topladığını iddia eden Doğan'ın CHP üyesi olduğu ve yerel seçimlerde Mamak Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı olduğu belirlendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA