Size minnettarız! Sağlık şehitlerimizi saygıyla anıyoruz

EN ZOR BİR YIL

"Salgınla geçen 1 yıllık süreç sağlık çalışanlarının iş yükünün arttığı bir dönem oldu. Pek çok hastamız iyileşti ancak hayatlarını kaybedenler de oldu. Sağlık çalışanları meslek hayatlarının en zorlu yılını yaşadı. Hastalarını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden meslektaşlarımızı unutmuyoruz. Bütün bu üzüntülere rağmen işimizi en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz. Pandeminin sona ermesi ve hepimizin sağlığına kavuşması en büyük dileğimiz."