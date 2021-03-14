1 milyon turizm çalışanı aşılanıyor!



TİCARET BAKANLIĞI DA HAREKETE GEÇMELİ

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, Turizm Bakanlığı'nın sezon öncesinde gerekli olan tüm adımları atmak için çalıştığını belirterek, "Bakanımıza çok müteşekkiriz. Çok ciddi bir çalışma yürüttü. Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip, bakanlık belgeli restoran çalışanlarının öncelikli aşılanması konusunda işbirliğine varıldı. Sektörümüz adına çok önemli bir gelişme" dedi. Turizm Bakanlığı belgesi olmayan, sertifikasını almış, tüm gerekleri yerine getirmiş birçok restoranın olduğuna dikkat çeken Demirer, "Bu restoranlar ise Ticaret Bakanlığı'na bağlı. Biz Ticaret Bakanlığı'nın bu tesisler için Sağlık Bakanlığımız ile görüşmesini bekliyoruz. Turizm Bakanımız kendisine bağlı tesisler için elinden geleni yaptı. Ticaret Bakanlığı'nın da bu konuda harekete geçmesi şart" diye konuştu.