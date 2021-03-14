14 Mart 2021, Pazar
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Son dakika: Çek Cumhuriyeti'ne Kudüs tepkisi

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "'nin, Uluslararası Statüsü BM kararlarıyla teminat altına alınmış bulunan 'te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 14.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
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Son dakika: Çek Cumhuriyeti'ne Kudüs tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Kudüs'te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşıladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adımın Filistin-İsrail ihtilafının temel parametrelerinden olan Kudüs'ün statüsünü aşındırmaya yönelik girişimlere hizmet edecek bir nitelik taşıdığı değerlendirildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun tüm üyeleri, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsü ile Filistin-İsrail sorununun adil, kapsamlı ve kalıcı çözümüne yönelik uluslararası parametrelere saygı göstermeye davet edildi.

Çekya'nın söz konusu adımına ilişkin açıklamada, "Uluslararası statüsü Birleşmiş Milletler kararlarıyla teminat altına alınmış bulunan Kudüs'te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çekya, 11 Mart'ta Batı Kudüs'te, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğine bağlı bir diplomatik temsilcilik açmıştı.

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