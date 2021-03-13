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Valilik'ten flaş açıklama! Vaka sayılarında artış yaşanıyor

Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada sayılarında bir miktar artış yaşandığını duyururken vatandaşlardan koronavirüse karşı dikkatli olmalarını istedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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Valilik'ten flaş açıklama! Vaka sayılarında artış yaşanıyor

Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Vali Gül, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında, beraberinde İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile Üniversite Meydanı ve Yeditepe Mahallesi'nde, kafe ve restoranları kontrol etti, işletme sahiplerini uyardı.

Denetimin ardından gazetecilere açıklama yapan Gül, Kovid-19 ile ilgili kent genelinde kontrollerin sürdüğünü söyledi. Gül, kendisinin de denetimlere eşlik ettiğini ve rehberlik amacıyla vatandaşların uyarıldığını anlatarak, özellikle işletme sahiplerinin çok hassas davranması gerektiğine işaret etti

Kurallara uyan işletmelere teşekkür eden Gül, kentte sayılarının artması halinde kısıtlamaların artırılıp artırılmayacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Kısıtlamanın gelip gelmeyeceği Sağlık Bakanlığının açıkladığı kriterlere göre oluyor. Bizim yaptığımız denetim, olabildiğince vatandaşların uyarılması. Vaka sayılarımızda bir miktar artış var. genelinde de bunu görüyoruz. Aslında vakaların artması veya azalması 1 hafta veya 10 günlük bir mesele. Kurallara uyduğumuzda düşüyor, kurallara uymadığımızda yükseliyor. İnanıyorum ki tüm Gaziantep el ele vererek bunu başarabilir. Biz gastronomi kentiyiz. Dolasıyla 'mavi' kategoride olup işlerimizin ticaretimizin devam etmesi gerekiyor. 'Mavi' kategoride olmak için kendi iç disiplinimizi sağlamalıyız. Bunu sağlarsak kısa sürede 'mavi' kategoride olabileceğimizi düşünüyorum."

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