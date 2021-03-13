Valilik'ten flaş açıklama! Vaka sayılarında artış yaşanıyor

"Kısıtlamanın gelip gelmeyeceği Sağlık Bakanlığının açıkladığı kriterlere göre oluyor. Bizim yaptığımız denetim, olabildiğince vatandaşların uyarılması. Vaka sayılarımızda bir miktar artış var. Türkiye genelinde de bunu görüyoruz. Aslında vakaların artması veya azalması 1 hafta veya 10 günlük bir mesele. Kurallara uyduğumuzda düşüyor, kurallara uymadığımızda yükseliyor. İnanıyorum ki tüm Gaziantep el ele vererek bunu başarabilir. Biz gastronomi kentiyiz. Dolasıyla 'mavi' kategoride olup işlerimizin ticaretimizin devam etmesi gerekiyor. 'Mavi' kategoride olmak için kendi iç disiplinimizi sağlamalıyız. Bunu sağlarsak kısa sürede 'mavi' kategoride olabileceğimizi düşünüyorum."

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