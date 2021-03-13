İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yardımları şov olarak kaldı: On binlerce koli çürümeye terk edildi

SOSYAL YARDIMLARI DÜŞÜRDÜ

Seçim döneminde 'Sosyal yardıma ayrılan bütçeyi 5 kat artıracağım' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhtaç vatandaşlara verilen sosyal yardım kartlarını geçen eylül ayı itibarıyla iptal etmeye başladı. AK Parti ve MHP grubunun sosyal yardım miktarını yüzde 3'ten yüzde 15'e çıkarmasının ardından İBB yönetimi, 2021 mali bütçesinde sosyal yardım bütçesini yüzde 2'ye düşürdü. Ayrıca sosyal yardımları yönetmelikten tamamen çıkardı. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, 19 Kasım'daki meclis toplantısında bu karara sert tepki göstererek "İstanbul'daki garip gurebanın hakkını sizin keyfi uygulamalarınıza terk etmeyeceğiz. Bu yönetmeliği değiştirmenize müsaade etmeyeceğiz. Bu bütçede gelecek perspektifi yok, çünkü yeni yatırımlar yok" demişti.

FİTRE VE ZEKÂTLARI DA İSTEMİŞTİ

İBB Başkanı, geçen Ramazan ayında da vatandaşlardan fitre ve zekatların İBB'ye verilmesi çağrısında bulunmuştu. Ayrıca 90 TL'lik yardım kolisi için 150 TL talep etmişti. Söz konusu yardımların da lüks siteler başta olmak üzere amacı dışında birçok yere gittiği tespit edilmişti.