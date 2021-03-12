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Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 15'i yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 19 şüpheliden 15'i yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde uzun süre bulunduğu belirlenen 19 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 10 ilçede 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 15'ini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 4 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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