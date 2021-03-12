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Son dakika: Ağrı'da korkutan deprem! 12 Mart AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika... 'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 12 Mart AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi...

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Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Son dakika: Ağrı'da korkutan deprem! 12 Mart AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ağrı'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08.57'de yerin 7.02 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hisseildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.03.12 09:15:12 39.0248 29.6968 4.4 -.- 2.4 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2021.03.12 08:57:00 39.7627 43.6758 5.0 -.- 3.8 -.- SARIBIYIK-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2021.03.12 08:34:34 38.4128 39.2493 5.1 -.- 1.6 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.03.12 08:11:04 37.6992 27.0280 7.1 -.- 1.9 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.03.12 07:40:21 37.9928 27.2368 5.3 -.- 1.8 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel
2021.03.12 07:26:25 37.0628 27.9585 20.7 -.- 1.3 -.- CAMLICA-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.03.12 07:08:05 38.0962 27.2518 8.2 -.- 1.3 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.03.12 07:00:58 37.0375 28.5003 9.4 -.- 2.2 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
2021.03.12 05:54:05 40.9138 31.7827 25.1 -.- 1.3 -.- MERKESLER-(BOLU) İlksel
2021.03.12 05:32:25 39.0030 26.0828 1.9 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.03.12 04:02:29 40.4167 27.0912 5.0 -.- 1.4 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2021.03.12 02:06:40 36.6112 25.5020 9.1 -.- 3.3 -.- AKDENIZ İlksel

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