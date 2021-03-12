Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısında yeni gelişme! Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış duyurdu
Yerli koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarında yeni gelişme... Aşı çalışmalarının sürdürüldüğü Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarına katılan gönüllülere sosyal medyada hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla teşekkür ederek Faz2 çalışmasında 250 gönüllüye aşı uygulama işleminin tamamlandığını duyurdu. Peki Faz3'e ne zaman geçilmesi bekleniyor? Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ |Geçtiğimiz günlerde Faz-2 çalışmasında gönüllülere ikinci dozun uygulandığı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, aşı çalışmalarına katılan gönüllülere teşekkür etti.
Sosyal medya hesabındaki paylaşımında Çalış, "Covid-19 yerli aşımızın Faz-2 aşamasında 250 gönüllümüzün 1. dozlaması bugün tamamlandı. 1.dozlaması olan ilk gönüllülerimizde de 2. dozlamalar devam etmektedir. Faz-1'e katılan 44 ve Faz-2'ye katılan 250 gönüllümüze çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.
Covid-19 yerli aşımızın Faz-2 aşamasında 250 gönüllümüzün 1. dozlaması bugün tamamlandı. 1.dozlaması olan ilk gönüllülerimizde de 2. dozlamaya çarşamba günü geçilmiş ve 2. dozlamalar devam etmektdir. Faz1'e katılan 44 ve Faz-2'ye katılan 250 gönüllümüze çok teşekkür ederiz.— Prof. Dr. Mustafa Çalış (@RektorProfCalis) March 12, 2021
Erciyes Üniversitesince geliştirilen ve Faz-2 kapsamında gönüllülere ilk dozu 10 Şubat'ta uygulanan inaktif Kovid-19 aşısının nisanın sonunda Faz-3 aşamasına geçmesi bekleniyor.