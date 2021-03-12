12 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısında yeni gelişme! Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış duyurdu

Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısında yeni gelişme! Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış duyurdu

Yerli koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarında yeni gelişme... Aşı çalışmalarının sürdürüldüğü Rektörü Prof. Dr. , Faz-1 ve Faz-2 çalışmalarına katılan gönüllülere sosyal medyada hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla teşekkür ederek Faz2 çalışmasında 250 gönüllüye aşı uygulama işleminin tamamlandığını duyurdu. Peki Faz3'e ne zaman geçilmesi bekleniyor? Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
ABONE OL
Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısında yeni gelişme! Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış duyurdu

SON DAKİKA HABERİ |Geçtiğimiz günlerde Faz-2 çalışmasında gönüllülere ikinci dozun uygulandığı Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, aşı çalışmalarına katılan gönüllülere teşekkür etti.

Sosyal medya hesabındaki paylaşımında Çalış, "Covid-19 yerli aşımızın Faz-2 aşamasında 250 gönüllümüzün 1. dozlaması bugün tamamlandı. 1.dozlaması olan ilk gönüllülerimizde de 2. dozlamalar devam etmektedir. Faz-1'e katılan 44 ve Faz-2'ye katılan 250 gönüllümüze çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.


Erciyes Üniversitesince geliştirilen ve Faz-2 kapsamında gönüllülere ilk dozu 10 Şubat'ta uygulanan inaktif Kovid-19 aşısının nisanın sonunda Faz-3 aşamasına geçmesi bekleniyor.

Yerli aşı ne zaman hazır olacak? YERLİ AŞI NE ZAMAN HAZIR OLACAK?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA