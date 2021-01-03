Son dakika | PKK'ya tarihi darbe! Böylesini daha önce yaşamadılar

Soylu, "Türkiye'nin topyekûn PKK ile mücadelesinin geldiği nokta" başlığıyla Twitter hesabından 1984-2020 yıllarındaki bölücü terör örgütüne katılım durumuna ilişkin grafiği paylaştı. PKK'ya 2020'de 52 kişinin katıldığını belirten Soylu, "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur" ifadelerini kullandı. Soylu'nun paylaştığı grafikte, 1984 yılında terör örgütüne 57, 1985'te 69 kişinin katıldığı görülürken, katılımın 2014 yılında 5 bin 558 ile en yüksek düzeyine ulaştığı dikkat çekiyor.



BÜYÜK DARBE YEDİ

Yurt içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, aralık ayında düzenledikleri başarılı operasyonlarda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı teröristin de aralarında bulunduğu 164 örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi.



Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçışların arttığı geçen yıl, 1 Ocak 2020'den bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 243'e yükseldi.



Terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde aralık ayında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 112 şüpheliden eski HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Güven'in de aralarında bulunduğu 61'i tutuklandı.



3 TERÖRİST ETKİSİZ

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermediği, bundan sonra da vermeyeceği kaydedildi. Paylaşımda, bu kapsamda bölgede her türlü tedbiri alan Türk komandolarının bir sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği ifade edildi. SABAH



ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok miktarda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. Ele geçirilen mühimmat içerisinde arama tarama faaliyetleri sonucunda el bombası, el yapımı patlayıcı (EYP), 4 C-3, lav silahı, doçka namlusu, AT-4 tanksavar silahı lançeri, 2 anti-personel mühimmatı, 2 bomba atar mühimmatı, 15 RPG-7 roketatar mühimmatı, 5 adet 81 mm havan mühimmatının da bulunduğu öğrenildi.

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