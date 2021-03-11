11 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den flaş açıklama: Milli bir görev olduğuna inanıyorum

Son dakika haberi... lideri , sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan ’yi arındırmak amacıyla, milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den flaş açıklama: Milli bir görev olduğuna inanıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye'yi arındırmak amacıyla gençlerimiz iletişim fakültelerini dikkate almalı" açıklamasında bulundu.

Twitter üzerinden mesaj yayımlayan Bahçeli, "Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye'yi arındırmak amacıyla, milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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