Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik toplantıda önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları;

Bugün Suriye konusunda yeni bir istişare süreci başlattık. Amacımız Suriye'de kalıcı barış sürecine nasıl katkıda sağlayabileceğimizdi. Tek yol BM'nin 2254 nolu aldığı karar doğrultusunda olabilir. Rejimin daha yapıcı olması gerekiyor, bu süreçte Rusya'ya teşekkür ediyorum. 3.6 milyon Suriyeli Türkiye'de yaşıyor. Yaklaşık 6 milyon Suriyeli'nin barınak ihtiyacı var. İnsani yardım konusunda daha esnek olmalıyız.

Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek.

Terör örgütleri Suriye'yi bölmek istiyor. Toplantının sonunda bu 3'lü formatta toplantıları düzenli bir şekilde yapma kararı aldık. Bir sonraki toplantıyı Türkiye'de yapacağız. Sonra da Rusya'da olacak. Düzenli formatta çalışılacak. Amacımız Suriye'de huzurun tesis edilmesi. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek.

LAVROV'DAN SURİYE MESAJI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamada "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlere karşı mücadele etme kararı aldı." dedi.

Detaylar gelecek...