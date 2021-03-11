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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "iletişim fakülteleri" açıklaması ve Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İletişim Başkanı , Twitter'dan, MHP Genel Başkanı 'nin gençlere "üniversite tercihlerinde iletişim fakültelerini dikkate almaları" çağrısına ilişkin açıklama yaptı. Altun, "İletişim Başkanlığı olarak ülkemizin haklı davasını dünyaya anlatma mücadelemizde iletişim fakülteleri de önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor." dedi.

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Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan iletişim fakülteleri açıklaması ve Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gençlere "üniversite tercihlerinde iletişim fakültelerini dikkate almaları" çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli'ye bu anlamlı çağrısından dolayı şükranlarını sunan Altun, şunları kaydetti:

"Ülkemizin menfaatlerine karşı medyanın önemli bir bölümü 5. kol faaliyeti yürütüyor. Yalanlar üzerine inşa ettikleri gündemlerini hakikatin sesiyle buluşturmalıyız. Bu medya kuşatmasını da kırmak ve sadece ülkemizde değil tüm dünyada hakikatin sesini yükseltmek için sürdürdüğümüz iletişim seferberliğinde hepimize büyük sorumluluk düşüyor.

Ülkemizin her bir ferdinin bu mücadeleye omuz vereceğine yürekten inanıyorum. İletişim Başkanlığı olarak ülkemizin haklı davasını dünyaya anlatma mücadelemizde, iletişim fakülteleri de önemli paydaşlarımız arasında yer alıyor. İletişim fakültesi hocalarımızı, öğrencilerimizi ve tüm gençlerimizi Türkiye'nin iletişimini birlikte yapmaya davet ediyorum."

İletişim Başkanı Altundan Meral Akşenere yanıt İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN MERAL AKŞENER'E YANIT

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