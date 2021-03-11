CHP'nin projesi endişe yarattı! Bilim insanları: Şaşkınlıkla karşılıyoruz

PAVYON BENZETMESİ

Başkan Böcek'in proje tanıtım videosunun altına yapılan yorumlarda ise çok sayıda 'pavyon gibi' benzetmesi yapıldı. Sosyal medyadaki tepkilerde ise yüzlerce kişi projeye karşı çıktı. Bazı yorumlar şöyle; 'Lütfen, böyle rengarenk, pavyon gibi, göz yorucu bir ışıklandırma olmasın', 'Güzel bir şey olur mu diye baktım ama bu gerçekten korkunç, yalvarırım böyle bir şey yapmayın', 'Falezlerde ve kıyı şeridinde yaşayan ve üreyen canlılara yazık etmeyiniz, lütfen onların da yaşamına saygı gösterin, siz uyurken ışıklarınız sabaha kadar açık kalıyor mu', 'Bence hiç güzel durmuyor tam bir pavyon havası vermiş. Ucuz pavyon efekti olmuş', 'Anket yapın başkanım. Size oy vermiş biri olarak diyorum ki proje çok kötü görünüyor. Işıklandırma bu değil. Yapmayın karanlık kalsın bari. Pavyon, disko görüntüsü ucuzluk basitlik', 'Işıl ışıl her yer, her yer sanki pavyon', 'Güzelim falezleri pavyona çevireceksiniz, bırakın doğal güzelliği ile kalsın'.